Teatro: a Madrid letture drammatizzate di opere italiane

(ANSA) - MADRID, 13 FEB - Il centro per le arti contemporanee Matadero di Madrid ospita in questo periodo un ciclo di letture drammatizzate di opere teatrali italiane tradotte in spagnolo: l'iniziativa, curata dal Teatro Español in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid e Riccione Teatro, ha in programma nuovi appuntamenti nel weekend del 25 e 26 febbraio e in quello successivo (4-5 marzo): si tratterà, rispettivamente, delle letture di 'Siede la terra. Fenomenologia della pettegola' dei Maniaci d'Amore, duo formato da Luciana Maniaci e Francesco D'Amore, e di 'Notte bianca' della drammaturga veneziana Tatjana Motta.

"L'Italia guarda il mondo, anzi lo abita, grazie a progetti teatrali che raccontano sogni e auspici di una generazione", ha commentato Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro, "lo sguardo degli autori italiani si posa su realtà e culture altre, i progetti teatrali creano innesco, interazione e collaborazione, in quel meraviglioso processo che va dalla scrittura alla scena, in quell'ingranaggio a meraviglia del teatro emerge uno sguardo generazionale unico e originale." Il ciclo 'Letture italiane' è partito lo scorso 4 febbraio, con la lettura di 'L'Orizzonte degli eventi' di Elisa Casseri, mentre l'11 e il 12 febbraio è stato letto il testo vincitore dell'edizione 2011, 'Il guaritore' di Michele Santeramo. "Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a far conoscere di più la nuova drammaturgia italiana al pubblico spagnolo", ha detto da parte sua Marialuisa Pappalardo, direttrice dell'Iic di Madrid, "sono certa che questi weekend all'insegna della drammaturgia italiana conquisteranno il pubblico madrileno e, come Istituto, siamo già al lavoro per andare avanti con questo progetto".

(ANSA).