In Indonesia mostra su conservazione nautica tradizionale

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il restauro e la conservazione delle navi e delle barche antiche della tradizione locale sono il soggetto di "Boat Legacy in Indonesia", una mostra archeologica allestita a Giakarta nell'ambito della ricerca congiunta italo-indonesiana, grazie anche al contributo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Durerà due settimane, dal 14 al 28 febbraio 2023, presso la sala espositiva della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Universitas Indonesia, a cura dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e dell'Universitas Indonesia, Depok. Lo scrive una nota dell' Istituto Italiano di Cultura a Giakarta.

L'Ambasciatore d'Italia, Benedetto Latteri e il Decano della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Universitas Indonesia, Dr.

Bondan Kanumoyoso, inaugureranno la mostra il 14 febbraio 2023 a cui seguirà un seminario con la partecipazione di ricercatori, di studiosi indonesiani e italiani che hanno lavorato su vari siti archeologici nelle tre isole principali Giava, Sumatra e Sulawesi e nella provincia di Nusa Tenggara Timur.

L'esposizione - si legge nella nota - presenta i risultati preliminari di quasi cinque anni di ricerca multidisciplinare congiunta italo-indonesiana sul patrimonio cantieristico dell'Indonesia. Lo cscopo è studiare e documentare i molteplici aspetti del patrimonio nautico dell''arcipelago attraverso indagini archeologiche, indagini iconografiche e storiche, interviste etnografiche, documentazione linguistica e raccolte museali.

Pannelli esplicativi illustrano la metodologia applicata per la registrazione dei resti archeologici di barche e delle tradizioni cantieristiche viventi di questi siti, nonché gli esperimenti di ricostruzione digitale e reale di barche antiche e moderne. Si tratta di un approccio chiave per comprendere le pratiche cantieristiche antiche e moderne. Nelle vetrine sono esposti modelli di imbarcazioni tradizionali, stampe in 3D di ricostruzioni sperimentali di imbarcazioni, strumenti e altri oggetti legati alle attività cantieristiche. Inoltre una serie di video mostrerà le attività sul campo (documenti etnografici, rilievi fotogrammetrici) accompagnata da un'animazione velica di un'imbarcazione ricostruita del VII secolo d.C.

La mostra sintetizza la proficua collaborazione tra studiosi italiani e indonesiani dove si sono coniugati saperi locali, approcci metodologici sperimentali e innovativi con l'obiettivo di preservare, tutelare e rivitalizzare l'interesse, soprattutto tra le giovani generazioni, per il grande patrimonio culturale marittimo indonesiano, che è vasto come il mare.

Nell'ambito della ricerca congiunta italo-indonesiana, grazie anche al contributo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, si terrà dal 14 al 28 febbraio 2023, presso la sala espositiva della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Universitas Indonesia, una mostra dal titolo "Boat Legacy in Indonesia" a cura dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e dell'Universitas Indonesia, Depok.

L'Ambasciatore d'Italia, Benedetto Latteri e il Decano della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Universitas Indonesia, Dr.

Bondan Kanumoyoso, inaugureranno la mostra il 14 febbraio 2023 a cui seguirà un seminario con la partecipazione di ricercatori, di studiosi indonesiani e italiani che hanno lavorato su vari siti archeologici nelle tre isole principali Giava, Sumatra e Sulawesi e nella provincia di Nusa Tenggara Timur. (ANSA).