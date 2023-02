India, danzatrice Ileana Citaristi alla Book Fair di Kolkata

(ANSA) - NEW DELHI, 06 FEB - La danzatrice origini italiane Ileana Citaristi, unica straniera insignita del Padma Shree, il prestigioso riconoscimento del Presidente indiano, nel campo della danza, ha partecipato a un evento del Kolkata Book Fair.

Nel corso dell'incontro, organizzato dal Consolato d'Italia, presente alla manifestazione con uno stand nazionale, l'artista, specializzata nello stile Odissi, la forma di danza più antica del subcontinente indiano, ha rievocato i suoi incontri con le "Devadasi" dell'Orissa, lo stato sud orientale dove si è trasferita dal 1979 e dove insegna nell'accademia Art Vision, da lei stessa fondata.

Citaristi, 54 anni, si è esibita in alcuni movimenti della Odissi e ha ricordato la tragica esistenza delle danzatrici dei templi che, fino alla legge che ha abolito la loro condizione, venivano "date in sposa" bambine a un dio, al quale dovevano poi dedicare l'intera vita, finendo spesso per diventare schiave sessuali dei sacerdoti e prostitute.

Autrice di vari libri, la danzatrice ha risposto alle sollecitazioni di Oindrilla Dutte rievocando la disciplina impostale dal suo maestro, gli incontri con le ultime Devadasi della città di Puri e raccontando come ha contribuito a far rinascere la danza sacra indiana, elevandola a forma artistica, indipendente dalla religione. (ANSA).