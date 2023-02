Mostre: a Bucarest in visione 'L'Universo Olivetti'

(ANSA) - BUCAREST, 04 FEB - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Bucarest, in collaborazione con l'Agenzia ICE Romania, hanno inaugurato oggi, presso la Biblioteca Nazionale di Romania, nella sala del Simposio (Bd.

Unirii 22, Bucarest), la mostra "L'Universo Olivetti. La comunità come utopia concreta".

All'inaugurazione sono intervenuti: Laura Napolitano, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Pippo Ciorra della Fondazione MAXXI e Beniamino de' Liguori Carino, segretario generale della Fondazione Olivetti.

Organizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), la Fondazione Olivetti e la Fondazione MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) e curata da Pippo Ciorra, Francesca Limana e Matilde Trevisani, la mostra racconta il progetto Olivetti in tutti i suoi aspetti e in tutta la sua complessità.

Tra gli anni '30 e '60 del Novecento, Adriano Olivetti realizza, attraverso lo stabilimento di Ivrea (città recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO), l'ideale di un paesaggio visionario in cui la modernizzazione industriale e tecnica si unisce a un'innovativa riorganizzazione del territorio e dello spazio sociale. Ivrea e il Canavese diventano così un laboratorio dove cultura, ricerca tecnologica, design, architettura e sostenibilità si integrano in un modello di rapporto tra azienda e società unico e innovativo, considerato, ancora oggi, esemplare.

Strutturata in quattro sezioni tematiche - Città e Politica, Fabbrica, Cultura e Immagine, Società - la mostra ripercorre la storia di un'azienda italiana che ha attraversato quasi un secolo, condensando i grandi temi del Novecento e diventando espressione dei migliori prodotti del 'made in Italy'.

L'innovazione, la qualità del prodotto e lo sviluppo dell'azienda sui mercati internazionali si uniscono all'eccellenza dell'architettura e del design industriale.

Nell'universo Olivetti, la fabbrica è il motore del progetto riformatore di Adriano Olivetti, che è insieme imprenditoriale, politico, culturale e sociale. Adriano Olivetti raccoglie attorno a sé le persone più capaci dell'Italia del dopoguerra: architetti, filosofi, designer, intellettuali e ingegneri, che guidano l'azienda, proprio dalla metà degli anni Cinquanta, a fondare, da un lato, uno "stile" Olivetti , e dall'altro a muovere i primi passi pionieristici verso lo sviluppo dell'elettronica e poi dell'informatica con il primo personal computer. Tra i primi ad intuirne le potenzialità ci sono gli scienziati della Nasa che lo utilizzano per completare le mappe della Luna e per tracciare la traiettoria della missione Apollo 11, che nel 1969 portò l'uomo sulla Luna.

La mostra rimarrà esposta alla Biblioteca Nazionale di Bucarest fino all'8 marzo 2023. (ANSA).