Delhi, presentati primi volumi di 'Italian Scholars on India'

(ANSA) - NEW DELHI, 04 FEB - Sono stati presentati presso l'Istituto Culturale Italiano di New Delhi i primi due dei cinque volumi della serie "Italian Scholars on India". Il progetto, nato in collaborazione con Raffaele Torella, presidente dell'Associazione Italiana di studi sul Sanscrito, raccoglie per la prima volta gli studi più importanti prodotti negli anni recenti da studiosi italiani sull'India, e sarà completato da altri tre volumi su sull'arte e l'archeologia, la letteratura indiana moderna e dalla traduzione in inglese della biografia di Giuseppe Tucci, tra i più importanti indologi del 20esimo secolo. Alcuni degli studiosi italiani erano presenti all'evento, altri si sono collegati online: il primo, "Classical Indology", dedicato agli studi classici, è stato presentato da Marco Ferrante, dell'Università di Vienna e da Claudio Cicuzza, dalla Thailandia; il secondo "History, economic and society" ha visto la partecipazione di Tommaso Bobbio, docente universitario a Torino e di Diego Maiorano, dell'Orientale di Napoli. L'evento è stato introdotto dall'Ambasciatore italiano in India Vincenzo de Luca e chiuso da Raffaele Torella, da La Sapienza di Roma, via videoconferenza.

"Trovo estremamente interessante l'empatia mostrata da lungo tempo dagli studiosi italiani verso l'India", ha detto de Luca.

"Penso che una delle ragioni risalga alle somiglianze tra il Risorgimento italiano e la battaglia dell'India per la liberazione, e nella comune storia contro dominatori stranieri ", ha aggiunto. (ANSA).