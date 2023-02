Gli 800 anni dell'Università di Padova celebrati a Madrid

(ANSA) - MADRID, 02 FEB - Gli 800 anni dell'Università di Padova, uno degli atenei più antichi d'Europa, sono stati ricordati anche a Madrid: nell'occasione, l'Istituto Italiano di Cultura della capitale madrilena ha infatti ospitato l'incontro 'Antonio Augustín Albanell, un aragonese a Padova', dedicato alla figura di un vescovo e umanista che visse nella città veneta per alcuni anni nella prima metá del XVI secolo.

Alla conferenza, appartenente al ciclo internazionle 'Libera il tuo futuro: Padova nel mondo', hanno partecipato i professori Giovanni Luigi Fontana (Storia economica - Università di Padova) e Vicente Pérez Moreda (Storia e Istituzioni economiche - Universidad Complutense di Madrid e membro della Real Academia de la Historia): entrambi hanno approfondito la figura di Albanell, delineata sia ripercorrendo le principali tappe della sua formazione sia attraverso l'impronta lasciata nella cultura spagnola dell'epoca.

La serie di appuntamenti "Libera il tuo futuro: Padva nel mondo", iniziata l'anno scorso con incontri in diverse città straniere, è stata organizzata in collaborazione con la Rete estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (ANSA).