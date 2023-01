'Universo Olivetti', una mostra a Bucarest

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di cultura a Bucarest hanno organizzato una mostra su "Universo Olivetti. Comunità come utopia concreta" che sarà inaugurata, nella Biblioteca Nazionale della Romania, sabato 4 febbraio 2023. La mostra - a cura di Pippo Ciorra, Francesca Limana e Matilde Trevisani - racconta i grandi temi e la cultura alla base dell'impresa olivettiana, restituendone tutto lo spessore etico e la grande attualità, attraverso una serie di oggetti e di materiali d'archivio (grafiche, documenti, riproduzioni e rivisitazioni fotografiche), dimostrando come essa sia diventata espressione del miglior 'made in Italy'.

Racconta, in particolare, il progetto di Adriano Olivetti in tutti i suoi aspetti, dimensioni e complessità, attraverso quattro sezioni tematiche: Fabbrica, Cultura e Immagine, Città e Politica, Società. Il suo modello d'impresa unico e innovativo è costituito tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento attorno a Ivrea, città recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio UNESCO. Realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con la Fondazione MAXXI e la Fondazione Adriano Olivetti, la mostra ha fatto tappa in diversi Istituti Italiani di Cultura del mondo.

