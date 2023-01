Giorno Memoria: a Pechino il ricordo all'ambasciata d'Italia

(ANSA) - PECHINO, 31 GEN - Il Giorno della Memoria è stato ricordato anche a Pechino grazie a un'iniziativa voluta dall'ambasciata d'Italia e dall'Istituto italiano di cultura che ha visto la proiezione del film "Terezin - L'arte è più forte dell'odio": all'evento hanno preso parte l'ambasciatrice d'Israele Irit Ben-Abba e un'ampia rappresentanza della comunità ebraica e diplomatica della capitale cinese.

La proiezione, avvenuta presso l'Auditorium dell'Istituto italiano di cultura diretto da Federico Roberto Antonelli, è stata introdotta dall'incaricato d'affari e ministro consigliere Emanuele di Lorenzo Badia, che ha rimarcato come "anche a Pechino abbiamo voluto rendere omaggio alle vittime del piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico".

"Terezin - L'arte è più forte dell'odio", del regista Gabriele Guidi, è un film dedicato alla storia di due musicisti deportati nel campo di concentramento di Terezin, al loro legame con i tanti artisti e intellettuali ebrei dell'Europa Centrale.

L'iniziativa, si legge in una nota, è parte delle attività organizzate dalla rete diplomatico-consolare italiana in Cina per celebrare il Giorno della Memoria, annuale ricorrenza dedicata al ricordo delle innumerevoli vittime dell'Olocausto, delle persecuzioni nazifasciste e delle deportazioni, un tema sul quale l'Italia è molto attiva a livello nazionale e internazionale attraverso il sostegno ad iniziative di contrasto all'antisemitismo e di sensibilizzazione delle giovani generazioni. (ANSA).