Giorno memoria:in Croazia iniziative Istituto cultura Italia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 27 GEN - In occasione della Giornata della Memoria. l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, di concerto con l'Ambasciata d'Italia, ha organizzato in Croazia due diverse iniziative di commemorazione.

Una è lo spettacolo teatrale, con tappe a Zagabria e Pola, intitolato "Questo è stato", dall'omonimo libro autobiografico di Piera Sonnino. Si tratta di un recital letterario nel quale l'attrice Sabrina Modenini nel suo monologo ripercorre la dolorosa esperienza della Sonnino, superstite di Auschwitz.

Inoltre, martedì prossimo a Zagabria è in programma la proiezione del film "Terezin" di Gabriele Guidi, che tratta dell'omonimo campo di concentramento nell'attuale Repubblica Ceca, dove gli internati - la gran parte artisti ebrei - cercavano di sopravvivere attraverso creazioni artistiche molte delle quali giunte sino a noi. (ANSAmed).