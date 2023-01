Giorno Memoria: a Madrid dialogo sul Memoriale di Milano

(ANSA) - MADRID, 26 GEN - In dialogo con l'architetto Guido Morpurgo, uno degli ideatori del Memoriale della Shoah presso il binario 21 della Stazione Centrale di Milano. E con un videomessaggio sul tema con protagonista la senatrice Liliana Segre. Così è stato ricordato il Giorno della Memoria dalle istituzioni italiane a Madrid, in una commemorazione tenutasi presso l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) nella capitale spagnola. "Il Memoriale della Shoah di Milano è un luogo in cui si costruisce la memoria, dove fare esperienza", ha detto Morpurgo, che ha poi anche valorizzato il ruolo dei libri come mezzo "in cui questa vicenda viene trasmessa ai giovani".

"Questo luogo è diventato un punto di riferimento non solo per chi, come me, da lì è passato verso Auschwitz", ha invece affermato Segre nel video. "È un luogo storico, da cui sono partite migliaia di persone colpevoli solo di essere nate ebree", ha aggiunto, "un luogo di cui, dopo tanti anni dalla scoperta, fatta dalla Comunità di Sant'Egidio, ancora non si sa tutto quello che c'è da sapere".

La commemorazione si è tenuta in collaborazione con la Casa Sefarad e sotto gli auspici dell'ambasciata italiana a Madrid.

