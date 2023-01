Seconda edizione del Festival del Cinema italiano in Indonesia

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di cultura di Jakarta sono lieti di presentare una selezione di otto film recenti che saranno proiettati a partire dal 21 gennaio fino al 29 gennaio 2023. Grazie alla rinnovata collaborazione con Cinecittà di Roma è stato possibile realizzare questo secondo grande appuntamento con il cinema italiano di qualità premiato nei più importanti Festival e Rassegne nazionali e internazionali.

Rispetto al 2021 - si legge in una nota - il pubblico potrà vedere quest'anno gli otto film in presenza con proiezioni presso il cinema CGV Grand Indonesia e la sala polivalente dell'Istituto Italiano di Cultura di Jakarta e presso l'Institut Français di Yogyakarta. Un interprete d'eccezione, Pierfrancesco Favino, aprirà il Festival con 'Nostalgia', il film di Mario Martone designato a rappresentare l'Italia alla 95esima edizione 2023 degli Academy Awards nella selezione per la categoria 'International Feature Film Award'.

La selezione continuerà con altri cinque film prodotti tra il 2021 e il 2022 come 'Il Colibrì' di Francesca Archibugi, 'Leonora Addio' di Paolo Taviani, 'Piccolo Corpo' della giovane regista Laura Samani, premiato con il David di Donatello 2022 per miglior esordio alla regia. Inoltre due documentari dal titolo 'Futura' di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi e 'C'è un soffio di vita soltanto' di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini esploreranno storie del passato e del presente con lo scopo di presentare un ritratto dell'Italia osservato attraverso gli occhi dei loro protagonisti.

Tutti i film presentati sono in versione originale sottotitolati in inglese. Catalogo: https://iicjakarta.esteri.it/IIC_Jakarta/resource/doc/2023/01/it aff2023_programbook_readyprint11jan_compressed.pdf Sito: https://iicjakarta.esteri.it/iic_jakarta/id/gli_eventi/calendari o/2023/01/italian-film-festival-in-indonesia_6.html (ANSA).