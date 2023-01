Cile: l'italiano alla Fiesta de los Idiomas a Santiago

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Istituto Italiano di Cultura di Santiago è fra gli organizzatori della nuova edizione del Festival delle Lingue ("Fiesta de los idiomas"), giunta alla 15/a edizione. L'evento, che ha l'obiettivo di promuovere il multiculturalismo e l'apprendimento delle lingue straniere come veicolo di crescita personale e sociale, si terrà sabato 21 gennaio presso la Biblioteca Aire Libro in Plaza Las Lilas (Providencia).L'insegnamento della lingua è un pilastro della strategia di diffusione della cultura italiana in Cile e conta nel Paese circa mille fra studenti annuali ed insegnanti certificati. In occasione dell'evento, si potrà usufruire gratuitamente di una serie di lezioni rivolte ad adulti e bambini, un modo per scoprire la lingua italiana e la sua bellezza. A questo scopo, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Associazione Italiana di Cultura hanno messo in palio un corso completo di italiano di livello base A1. (ANSA).