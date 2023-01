Cina: concerto in memoria del diplomatico Filippo Nicosia

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, d'intesa con l'Ambasciata d'Italia a Pechino e il Consolato Generale a Chongqing, ha organizzato domenica 15 gennaio, un concerto in memoria del diplomatico Filippo Nicosia, scomparso prematuramente tre anni fa, proprio il 15 gennaio.

L'evento è stato aperto da un video messaggio del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi e, fra gli altri, del Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Federico Roberto Antonelli. Anche la mamma del diplomatico, Signora Jenny Nicosia, è intervenuta con un video messaggio. Tutti gli interventi hanno ricordato le qualità umane e professionali di Filippo Nicosia, nonché l'affetto e la stima che ha suscitato in amici e colleghi in Cina e nel mondo. L'esibizione musicale, il "Concerto dei Due Capodanni", è stato eseguita dal Quartetto di Cremona, fra i più importanti quartetti d'archi della cameristica italiana ed internazionale, composto da Cristiano Gualco (I violino), Paolo Andreoli (II violino), Simone Gramaglia (viola) e Giovanni Scaglione (violoncello). Il programma ha incluso musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Alessandro Alexovits. Il concerto è stato seguito in Italia e in tutto il mondo in streaming da colleghi e amici di Filippo Nicosia, nonché da circa ventimila appassionati di musica in Cina. Presso il Consolato Generale a Chongqing, dove il diplomatico ha servito come Console Generale dal 2017 al 2019, è stato allestito un punto di ascolto. L'evento organizzato dall'Istituto di Cultura di Pechino è solo la prima delle iniziative in cantiere per il biennio 2023-24 con il Quartetto di Cremona e, in particolare, con il Maestro Simone Gramaglia, promotore, assieme all'Associazione Musicale "In musica veritas", del Premio Internazionale di Musica da Camera "Filippo Nicosia". (ANSA).