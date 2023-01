India: apre la mostra 'Il Grande Vuoto' del Mao di Torino

(ANSA) - NEW DELHI, 14 GEN - Con la mostra "Il Grande Vuoto" è stata inaugurata la programmazione 2023 dell'Istituto Italiano di Cultura di Delhi. Visitabile fino al 26 febbraio, l'esibizione porta nella capitale indiana alcune opere del MAO, il Museo d'Arte Orientale di Torino, selezionate dal direttore Davide Quadrio. La tappa indiana de "Il Grande Vuoto" fa parte di un progetto di circuitazione internazionale in collaborazione con partner istituzionali che coinvolgerà tutti i progetti espositivi del Museo di Torino.

L'inaugurazione dell'installazione a New Delhi è stata accompagnata da una suggestiva performance live del compositore Vittorio Montalti insieme alla pianista Gloria Campaner.

"Sono particolarmente lieto che uno dei musei più importanti d'Italia, quale il MAO di Torino approdi in India con una collezione di grande impatto improntata all'incontro tra due mondi lontani geograficamente ma culturalmente prossimi", ha detto all'Ansa Vincenzo de Luca, Ambasciatore d'Italia in India.

"L'arte e la filosofia orientale sono da sempre fonte di ispirazione per il panorama culturale italiano: "Il grande vuoto" ne racchiude l'essenza, ruotando attorno all'accezione positiva del concetto di vuoto, propria del modus pensandi orientale, con nuovi percorsi che stimolano un'esperienza multisensoriale particolarmente coinvolgente".

"È per me un privilegio inaugurare la nuova programmazione dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, che ho l'onore di dirigere", ha affermato Emanuela Mennella, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi. "Questa esibizione costituisce un'importante tappa del dialogo tra le due culture cui si ispirano le attività che l'Istituto intende portare avanti". (ANSA).