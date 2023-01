Il Grande Vuoto, la mostra prodotta dal Mao va a New Delhi

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - La mostra Il Grande Vuoto, che ha dato il via alla direzione di Davide Quadrio al Mao Museo d'Arte Orientale di Torino la scorsa primavera, approda all'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi. Dal 13 gennaio al 26 febbraio saranno visibili alcune delle opere presenti a Torino, fra cui una selezione di 40 immagini di tulku della collezione Paola Pivi e la scultura Dakini rossa di Maurizio Anzeri. In occasione dell'inaugurazione sarà anche riproposta la suggestiva performance live del compositore Vittorio Montalti insieme alla pianista Gloria Campaner, già realizzata al Mao.

L'installazione a New Delhi, promossa dall'Istituto Italiano di Cultura, prevede anche l'inserimento di alcuni contenuti nuovi e della performance When I think of Her della danzatrice Antonella Usai, realizzata su musiche di Vittorio Montalti e Park Jiha, in programma il 10 febbraio. "Il processo di internazionalizzazione che desidero portare avanti parte proprio dalla prima mostra che ho organizzato al Mao, dai suoi contenuti, ma soprattutto dalla collezione, la vera ricchezza del museo, su cui intendo investire e lavorare per rendere sempre più accessibile e fruibile" spiega Quadrio. "L'arte e la filosofia orientale sono da sempre fonte di ispirazione per il panorama culturale italiano. La mostra "Il grande vuoto" ne racchiude a pieno l'essenza e ruota attorno all'accezione positiva del concetto di vuoto, propria del modus pensandi orientale" commenta Vincenzo de Luca, ambasciatore d'Italia in India. "La mostra rappresenta un'occasione importante di incontro tra la tradizione culturale asiatica e la lettura degli artisti italiani coinvolti nel progetto. A questa dimensione di dialogo si ispirano le attività che l'Istituto Italiano di Cultura intende portare avanti" sottolinea afferma Emanuela Mennella, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, (ANSA).