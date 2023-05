Morto palestinese ferito in scontri a Jenin con Israele

(V. 'Cisgiordania: 8 palestinesi...' delle 08.12) (ANSA) - TEL AVIV, 29 MAG - E' morto uno degli 8 palestinese feriti questa mattina in scontri con l'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, che ha identificato l'uomo in Ashraf Mohammad Ibrahim (37 anni), un ex detenuto nelle carceri israeliane e agente dell'Intelligence palestinese.

Ibrahim - secondo la Wafa - ha riportato negli scontri colpi di arma da fuoco "all'addome e al petto".

L'esercito ha fatto sapere che durante l'operazione palestinesi armati hanno aperto contro i soldati "un massiccio fuoco" e hanno lanciato ordigni esplosivi contro i veicoli militari. (ANSA).