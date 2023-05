Netanyahu sarà negli Emirati a novembre per conferenza Onu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 MAG - Benyamin Netanyahu compirà a novembre - su invito del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al-Nahyan - una visita a Dubai in occasione della Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici. Lo ha riferito l'ufficio del premier israeliano secondo cui questo l'invito gli è stato inoltrato ieri dall'ambasciatore degli Emirati in Israele Mohamed Mahmoud al-Khaja.

Il Jerusalem Post ha intanto appreso che Netanyahu ha avuto due conversazioni telefoniche con il principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman. Questi colloqui sono avvenuti prima e dopo il recente vertice della Lega araba e sono stati resi possibili da un intervento del Bahrein. Secondo il Jerusalem Post, al centro delle conversazioni fra Netanyahu e bin Salman una eventuale normalizzazione dei rapporti fra i due Paesi, un tema su cui però - secondo il giornale - non sono stati registrati progressi. Israele si attende intanto dall'Arabia saudita l'autorizzazione a voli diretti fra Tel Aviv e Riad per i pellegrinaggi degli arabi israeliani. (ANSAmed).