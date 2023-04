Iran: Khamenei, l'Occidente non può parlare di diritti umani

(ANSA) - ISTANBUL, 06 APR - "L'Occidente non ha alcuna dignità per parlare di diritti umani. Sono i nemici del genere umano". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, come riporta l'agenzia di stampa Tasnim.

"Gli occidentali non hanno pietà per le donne iraniane e non hanno alcun rispetto per i loro diritti. Al contrario, nutrono rancore nei confronti delle donne iraniane e, falsamente, si presentano come sostenitori della libertà e dei diritti delle donne", ha aggiunto Khamenei in riferimento al sostegno dei Paesi occidentali per le proteste anti governative iniziate a fine settembre in Iran. (ANSA).