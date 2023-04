Iran: Moshir Pour, la vera rivoluzione è quella in corso ora

"La vera rivoluzione iraniana è quella in corso ora" e di cui "la nuova generazione, nata dopo la rivoluzione del '79, è il principale motore, perché non ha paura". Lo ha affermato l'attivista per i diritti umani italiana di origine iraniana Pegah Moshir Pour in una intervista oggi a Sky News 24.

In Iran c'è ora "una consapevolezza completamente diversa. I giovani sanno che per poter avere la libertà devono sacrificarsi e il loro sacrificio non sarà invano", perché la loro azione "è come un treno lento, ma che arriverà sicuramente" a destinazione, ha detto ancora Moshir Pour, sottolineando però che per ottenere dei risultati concreti è anche necessario il sostegno internazionale. In particolare, ha affermato, "il Consiglio europeo deve esprimersi su una risoluzione per mettere nella lista dei terroristi il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica iraniana. E' un passo fondamentale". E poi ci sono "gli accordi economici, che ancora non cessano".

"Capiamo che l'Iran da un punto di vista geopolitico è fondamentale per il Medio Oriente o per accordi come quello sul nucleare", ha aggiunto, sottolineando tuttavia che "se l'Iran dovesse davvero diventare un Paese democratico, sarebbe influenzato da tutto il resto. Quindi se davvero aspiriamo a quella pace nel mondo a quella serenità nel Medio Oriente", è necessario sostenerne la lotta per la libertà.