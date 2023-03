Scholz a Netanyahu, preoccupati per riforma giustizia

"Da buoni amici di Israele osserviamo con attenzione e, non lo nego, anche molta preoccupazione" la riforma della giustizia in Israele. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a una conferenza stampa in cancelleria a Berlino, insieme al premier israeliano Benyamin Netanyahu. Scholz ha ribadito il forte rapporto di amicizia con Israele. (ANSA).