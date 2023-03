Iran: 3 giorni di proteste, autorità chiudono prima scuole

(ANSA) - ISTANBUL, 14 MAR - Le scuole nella provincia di Teheran chiuderanno due ore prima per prevenire incidenti dopo che gli attivisti hanno convocato tre giorni di manifestazioni in occasione delle tradizionali celebrazioni del 'Charshanbesuri', la notte che precede l'ultimo mercoledì prima del capodanno iraniano (21 marzo) che quest'anno cade il 14 marzo. Lo rende noto il quotidiano Etemad facendo sapere che nella provincia del Kurdistan, a Qom e Qazvin le scuole sono rimaste chiuse già da questa mattina. Secondo Bbc Persian la polizia di Teheran ha fatto sapere che domani saranno utilizzati agenti in borghese per fermare possibili dimostrazioni.

Già ieri notte si erano tenute manifestazioni anti governative in diverse città iraniane, non solo nella capitale ma anche a Sanandaj, Mashhad e Kamiyaran.

Il ministero dell'Intelligence ha fatto sapere che decine di "terroristi" che pianificavano sabotaggi in occasione del 'Charshanbesuri' sono stati arrestati, tra loro alcuni "coinvolti nelle proteste anti sistema iniziate in settembre".

