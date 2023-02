Consiglio sicurezza Onu,insediamenti Israele ostacolo pace

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - Gli insediamenti israeliani sono un "ostacolo" alla pace. E' la denuncia contenuta in una dichiarazione adottata all'unanimita' dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Le continue attività di insediamento di Israele mettono a rischio la fattibilità della soluzione dei due Stati", ha affermato il Consiglio nella dichiarazione, che non ha la portata vincolante della risoluzione considerata la scorsa settimana, il cui voto e' stato cancellato dopo una mediazione diplomatica Usa tra israeliani e palestinesi. (ANSA).