Ministro Israele, Iran vende droni e missili a 50 Paesi

(ANSA) - TEL AVIV, 17 FEB - In violazione dell'embargo, l'Iran sta cercando di vendere i suoi droni e missili a decine di Paesi. Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco in Germania. "Teheran attualmente - ha spiegato Gallant, citato dai media - è in trattative per vendere armi avanzate, inclusi droni e missili di precisione (PGMs) a non meno di 50 differenti Paesi". Gallant ha poi sottolineato che l'Iran "non è più un 'fornitore locale' che serve i suoi alleati in Medio Oriente. E' una 'azienda multinazionale', un esportatore globale di armi avanzate". (ANSA).