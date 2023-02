Sisma Siria, direttore Oms ad Aleppo, 'servono più aiuti'

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus che da ieri è in missione ad Aleppo in Siria, nelle zone colpite dal terremoto che ha investito la Turchia, ha chiesto più aiuti.

"Ho incontrato Abdou e sua nonna, che hanno perso la casa nel terremoto. Ora vivono in una moschea ad Aleppo, come molti altri che hanno perso la casa - ha scritto su Twitter Ghebreyesus -.

Sono lieto di vedere che una clinica mobile è già operativa per fornire cure essenziali in questo momento traumatico. Sono necessari più aiuti". (ANSA).