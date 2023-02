Mo: riprendono oggi voli di linea tra Siria e Iraq

(ANSAMed) - BEIRUT, 02 FEB - Riprendono oggi, dopo più due anni di sospensione i voli di linea tra la Siria e l'Iraq, paesi dove la presenza di gruppi paramilitari filo-iraniana è molto intensa.

Lo riferiscono oggi media siriani e iracheni, precisando che sono in programma due voli a settimana tra Damasco e Baghdad.

I collegamenti aerei tra i due paesi erano stati sospesi nel 2020 in seguito alla pandemia. Nei mesi scorsi erano ripresi i voli cargo tra Siria e Iraq.

Analisti mediorientali osservano l'importanza che riveste per l'Iran il ripristino del canale aereo tra Iraq e Siria per il trasporto di miliziani jihadisti sciiti iracheni, siriani, libanesi e afgani da un teatro di operazione all'altro nella regione.

Israele, rivale regionale dell'Iran, ha più volte colpito l'aeroporto internazionale di Damasco e i suoi dintorni controllati dagli Hezbollah libanesi filo-iraniani nel contesto del conflitto regionale siriano scoppiato 12 anni fa. (ANSAMed).