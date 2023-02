Iran, Israele è responsabile dell'attacco ad Isfahan

(ANSA) - ISTANBUL, 02 FEB - Israele è "responsabile" dell'attacco con droni che ha colpito un deposito di munizioni del ministero della Difesa ad Isfahan in Iran sabato scorso. Lo denuncia il rappresentante permanente della Repubblica islamica presso le Nazioni Unite Amir Saeid Iravani in una lettera inviata al Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, come riporta Tasnim. "In linea con il diritto internazionale e lo Statuto dell'Onu, la Repubblica islamica dell'Iran si riserva il diritto legittimo di difendere la sua sicurezza nazionale e rispondere con determinazione a qualunque minaccia o azione sbagliata da parte del regime di Israele", si afferma. (ANSA).