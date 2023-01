Abu Mazen, fine azioni unilaterali Israele punto principale

(ANSA) - TEL AVIV, 31 GEN - "La completa fine delle azioni unilaterali israeliane, in violazione degli accordi firmati e del diritto internazionale, è il principale punto per restituire un orizzonte politico". Lo ha detto il presidente Abu Mazen nell'incontro con il segretario di stato Usa Antony Blinken. Il presidente palestinese - dopo aver riaffermato la "responsabilità di Israele per quanto sta accadendo oggi - ha sottolineato che "il popolo palestinese non accetterà la continuazione dell'occupazione per sempre. La sicurezza regionale non sarà rafforzata dissacrando le santità, calpestandone dignità e ignorando legittimi diritti a libertà e indipendenza". (ANSA).