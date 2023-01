Deceduto miliziano ferito a Jenin, 10 i morti in scontri giovedì

(ANSA) - TEL AVIV, 29 GEN - In un ospedale di Jenin (Cisgiordania) è morto oggi il 24/enne Omar Tarek al-Saadi. Era rimasto ferito giovedì nel corso di duri scontri fra miliziani e reparti dell'esercito impegnati in una "operazione anti-terrorismo". In quei combattimenti erano stati uccisi 9 palestinesi, fra cui una donna anziana.

Secondo quanto ha riferito il ministro palestinese della sanità - citato dalla radio pubblica israeliana Kan - al-Saadi "è stato colpito da spari al petto durante un confronto armato con le forze occupanti". I media precisano che militava nella Jihad islamica.

La battaglia avvenuta a Jenin ha destato forte emozione fra i palestinesi al punto che la Autorità nazionale palestinese (Anp) ha annunciato la fine della cooperazione di sicurezza con Israele. Inoltre la Jihad islamica ha lanciato diversi razzi da Gaza verso Israele. Sabato, in seguito all'attentato in cui un palestinese a Gerusalemme ha ucciso sette civili israeliani presso una sinagoga, Hamas e la Jihad islamica hanno sostenuto che esso è stato "una ritorsione per i morti di Jenin". (ANSA).