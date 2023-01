Iran: rilasciata su cauzione l'attrice Taraneh Alidousti

Taraneh Alidousti, una delle più famosi attrici iraniane, è stato rilasciata su cauzione e ha lasciato il temibile carcere di Evin a Teheran. L'attrice era stata arrestata lo scorso mese per aver preso parte alle proteste anti-regime. Lo annuncia Iran International. Per la liberazione dell'attrice si erano mobilitati in molti, compreso il Festival di Cannes.

La cauzione pagata è di 10 miliardi di rial (circa 225mila euro), ha twittato il suo avvocato Zahra Minoui.

Oggi sui social media circolano immagini di Alidousti che la ritraggono senza hijab al momento della liberazione dal carcere.

L'attrice è stata arrestata dalle forze di sicurezza a Teheran a metà dicembre, per il suo sostegno alle proteste anti-sistema in corso in Iran, la sua opposizione all'obbligo dell'hijab e l'uso della pena di morte da parte dello Stato contro i manifestanti. In precedenza aveva postato la sua foto senza velo sulla sua pagina Instagram, tenendo in mano un foglio con la scritta "donne, vita, libertà".