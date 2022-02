Zaki: due anni fa l'arresto, Amnesty 'ancora non è finita'

(ANSA) - BOLOGNA, 07 FEB - Ventiquattro mesi dall'arresto in Egitto per Patrick Zaki e un calvario che non è ancora finito.

La sera del 7 febbraio di due anni fa lo studente egiziano dell'Università di Bologna atterrava al Cairo per una breve vacanza in famiglia ma dall'aeroporto non è mai uscito. È comparso il giorno dopo a Mansura, la sua città, in stato di arresto. "È stato un tempo lunghissimo e non è ancora finita", dice all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia.

"Sebbene ci sia stata la novità della libertà provvisoria, c'è ancora un processo in corso e almeno un'udienza davanti - dice Noury - Il desiderio è che tutto questo termini il prima possibile e termini bene".

Gli amici e la famiglia di Patrick hanno girato un video di saluti e di "bentornato" in libertà, seppur non definitiva, che è stato pubblicato sui social dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. "Siamo entusiaste/i di avere di nuovo Patrick nelle nostre vite - scrivono nel post - Anche se stiamo ancora aspettando che possa tornare nella sua amata Bologna e abbiamo ancora paura per il suo benessere. Oggi abbiamo deciso di festeggiare la sua presenza tra noi. Gli ultimi due anni sono stati pieni di emozioni e giorni difficili, ma è stato il vostro e il nostro amore per Patrick che alla fine lo ha riportato a casa e che ci darà il sostegno per avere fede che questo processo finirà definitivamente molto presto".

Venerdì sera Zaki si è collegato in video a Bologna per un breve saluto in occasione della presentazione della graphic novel appena uscita sul suo caso. Il 6 aprile è la data della prossima udienza del processo. (ANSA).