Sky, 'Sunak rompe gli indugi, elezioni in Gb il 4 luglio'

Il primo ministro Tory britannico Rishi Sunak ha deciso di avviare le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4 luglio per le elezioni politiche nel Regno Unito: la cui convocazione è anticipata così di circa 6 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Lo anticipa Sky News, mentre è in corso un consiglio dei ministri ad hoc. I sondaggi danno da mesi l'opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori, al potere da 14 anni.



