Helsinki, per ora non c'è grande preoccupazione su confini Mosca

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha affermato di "non vedere al momento motivi di maggiore preoccupazione in relazione alle possibili intenzioni della Russia di spostare i propri confini marittimi nel Mar Baltico".

Lo riporta l'agenzia finlandese Stt. Orpo ha poi precisato che "una volta scoperto esattamente qual è il problema si trarranno le conclusioni".

Secondo il premier le "autorità hanno sempre monitorato la situazione e dall'inizio sono state in contatto con la Russia attraverso i canali diplomatici".



