Erdogan, i siriani saranno rimpatriati nei prossimi anni

(ANSA) - ISTANBUL, 29 MAG - Il presidente turco Erdogan ha chiarito che il progetto di rimpatrio di 1 milione di profughi siriani arrivati in Turchia a causa del conflitto in Siria sarà realizzato "in alcuni anni". Durante un discorso ad Ankara ieri notte in seguito alla vittoria alle elezioni presidenziali con il 52% dei consensi, Erdogan ha detto che "attraverso un nuovo progetto di insediamento che stiamo portando avanti con il Qatar, assicureremo il ritorno di 1 milione di persone in alcuni anni" mentre finora è stato "facilitato il ritorno volontario di circa 600mila persone in zone sicure del territorio siriano".

(ANSA).