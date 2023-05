Prigozhin, lasciamo Bakhmut,ora offensiva esercito a ovest

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "I nostri piani prevedono di andare via da Bakhmut per il primo giugno. Potremmo non avere il tempo di consegnare tutto ai militari (dell'esercito regolare russo), forse ci vorrà qualche giorno in più. A condizione che a partire dal 5 giugno l'esercito abbia spazio operativo per un'offensiva a ovest. Come ha già detto il ministro della Difesa, dopo la presa di Bakhmut, l'esercito russo ha tutte le possibilità di lanciare una grande offensiva con la cattura di Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkovka, Konstantinovka, Chasov Yar, cioè 'l'anello del Donbass'". Lo scrive su Telegram il fondatore della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin. (ANSA).