Kilicdaroglu ai turchi, 'liberiamoci dal regime autoritario'

(ANSA) - ISTANBUL, 28 MAG - Kemal Kilicdaroglu, il candidato dei partiti di opposizioni che sfida il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan al ballottaggio di oggi in Turchia, ha votato ad Ankara. "Invito tutti i cittadini ad andare alle urne per liberarci da un regime autoritario e per l'arrivo della libertà e della democrazia", ha detto Kilicdaroglu in una conferenza stampa dopo avere votato. (ANSA).