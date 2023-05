Ucraina, esplosioni a Kiev e in altre quattro regioni

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Esplosioni nella notte nella capitale Kiev e in altre quattro regioni dell'Ucraina: Kharkiv, Leopoli, Rivne e Khmelnytskyi.

Le forze russe hanno effettuato attacchi con droni, hanno spiegato funzionari ucraini aggiungendo che le difese aeree della capitale hanno "distrutto tutti" i velivoli nemici.

Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha dichiarato in un messaggio su Telegram che la Russia "ha nuovamente attaccato dal cielo" la capitale ucraina. "Il nemico continua a utilizzare tattiche di attacco in diverse ondate, con intervalli tra gruppi di droni attaccanti".

Gli attacchi sarebbero stati effettuati utilizzando droni Shahed di fabbricazione iraniana. (ANSA).