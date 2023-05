Orso travolto e ucciso da un treno in Austria

Un orso bruno è stato travolto e ucciso da un treno in Austria. L'incidente si è verificato questa mattina all'alba sulla linea della Pongau, nei pressi della stazione di Schwarzach-St.Veit, nel land Salisburgo.

L'allarme è stato lanciato dal macchinista che ha notato l'animale ma non ha potuto evitare l'impatto. Il corpo del plantigrado, piuttosto giovane, è rimasto disteso sui binari.

Sono state prelevate tracce organiche che ora saranno analizzate per stabilire la provenienza dell'orso.