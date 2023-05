Mosca, 'l'Occidente corre rischi colossali inviando F-16 a Kiev'

(ANSA) - MOSCA, 20 MAG - I Paesi occidentali corrono "rischi colossali" se forniranno all'Ucraina i jet da combattimento F-16: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, citato dall'agenzia di stampa Tass.

L'intervento di Grushko segue la dichiarazione di ieri del presidente americano Joe Biden ai leader del G7, secondo cui Washington sosterrà uno sforzo congiunto con alleati e partner per addestrare i piloti ucraini su velivoli di quarta generazione, compresi gli F-16.

"Vediamo che i Paesi occidentali continuano ad attenersi a uno scenario di escalation, che comporta rischi colossali per loro. In ogni caso, ne terremo conto quando faremo i nostri piani. Abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere i nostri obiettivi", ha detto Grushko, a margine della 31ma Assemblea del Consiglio per la politica estera e di difesa. (ANSA).