'Drone sulla ferrovia in Crimea, treni sospesi'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Secondo il canale Telegram russo Baza, un drone ha colpito la ferrovia in Crimea tranciando i fili vicino alla stazione di Salty Ozero, nel distretto di Dzhankoyskiy. I binari non sono stati danneggiati, ma il traffico ferroviario è stato sospeso. "Quattro droni sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea nella notte in Crimea settentrionale. Non ci sono state vittime o danni. Chiedo a tutti di mantenere la calma e di fidarsi solo di fonti di informazione verificate", ha scritto l''amministratore russo della penisola Sergei Aksenov. (ANSA).