Putin e Raisi presenti online a firma per nuova ferrovia

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin e quello iraniano Ebrahim Raisi hanno partecipato oggi in videoconferenza alla firma di un accordo per la costruzione di un tratto ferroviario tra Rasht e Astara, in Iran, che dovrebbe completare i collegamenti sul cosiddetto Corridoio internazionale per i trasporti Nord-Sud, destinato a collegare San Pietroburgo a Bombay per una lunghezza di 7.200 chilometri.

Lo riferiscono le agenzie russe. Il corridoio è pensato come alternativa alle rotte marittime che collegano l'Europa all'Oceano Indiano attraverso il Canale di Suez. (ANSA).