Zelensky riunisce lo stato maggiore, massiccio attacco su Kiev

Al ritorno dalle visite in Italia, Germani, Francia e Regno Unito, il presidente ucraino, appena arrivato a Kiev, ha riunito gli alti comandi dell'esercito sia per informarli sul programma di fornitura di armi e munizioni occidentali, sia per avere notizie delle ostilità in corso sulle linee del fronte. Lo ha scritto su Telegram lo stesso Zelensky. Che ha aggiunto: "Le bandiere nemiche non sventoleranno mai sulla nostra terra e il nostro popolo non sarà mai schiavizzato. La resistenza nelle battaglie di oggi, la forza delle nostre azioni attive, il coraggio e la precisione dei nostri guerrieri ogni giorno e ogni notte sono l'indipendenza dell'Ucraina che sarà permanente. Indipendenza che stiamo rafforzando e continueremo a farlo".

I russi hanno lanciato nella notte 18 missili contro l'Ucraina, che sono stati tutti abbattuti dalle forze del Paese: lo ha reso noto su Telegram il capo delle Forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, come riportano i media nazionali. Un totale di 18 "missili aerei, marittimi e terrestri di vario tipo" sono stati lanciati contro il Paese, ha scritto Zaluzhny: "Tutti i 18 missili sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea dell'Aeronautica delle Forze Armate dell'Ucraina", ha aggiunto.

"Verso le 03:30 del 16 maggio 2023, gli invasori russi hanno attaccato l'Ucraina dalle direzioni settentrionale, meridionale e orientale", ha scritto Zaluzhny. Secondo il capo delle Forze armate, i russi hanno lanciato sei missili ballistici X-47M2 Kinzhal da sei aerei MiG-31K, nove missili da crociera Kalibr da navi nel Mar Nero e tre missili terrestri (S-400 e Iskander-M). Sono stati lanciati anche droni kamikaze Shahed, ha aggiunto.

L'Ucraina nel massiccio attacco della scorsa notte è riuscita ad abbattaere anche sei missili ipersonici russi. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Valeriy Zaluzhny su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda. Oltre ai 6 missili aeroballistici Kh-47M2 Kinzhal, i russi hanno lanciato anche nove missili da crociera Caliber da navi nel Mar Nero e tre missili terrestri (S-400, Iskander-M). Tutti i 18 missili sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina. Il portavoce dell'Aeronautica ucraina Yuri Ignat ha riferito che tutti e sei i missili balistici Kinzhal abbattuti questa notte stavano volando verso la capitale Kiev. Lo riportano il sito Zn.ua e Ukrinform. "Il lavoro ha un enorme successo. Sei Kinzhal è un indicatore impressionante. Kiev rimane l'epicentro, la capitale è sempre stata una priorità per i russi, quindi è protetta con mezzi seri. Qui ci sono strutture infrastrutturali e altre importanti strutture statali", ha dichiarato Ignat.

La Russia ha lanciato su Kiev nella notte un attacco aereo di "intensità eccezionale": lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta il Kyiv Independent. Si è trattato del "massimo numero di attacchi missilistici nel più breve lasso di tempo" possibile, ha spiegato l'amministrazione sul suo canale Telegram, aggiungendo che le forze russe hanno probabilmente utilizzato droni, oltre a missili balistici e da crociera.

Secondo le informazioni preliminari, la difesa aerea ucraina ha distrutto la maggior parte dei droni e dei missili russi, i cui detriti sono caduti nei distretti di Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi, Solomianskyi, Obolonskyi e Darnytskyi. I danni maggiori sono stati segnalati nel distretto di Solomianskyi, dove è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale. I detriti dei droni e dei missili sono caduti sulle auto parcheggiate, nei cortili e nei parchi degli altri distretti. Al momento non si segnalano vittime.

"La situazione a Bakhmut è tesa, ma le forze russe continuano ad avanzare e hanno inviato rinforzi", ha detto il capo dell'amministrazione filorussa dell'autoproclamata repubblica del Donetsk, Denis Pushilin, citato dalla Tass. E ha aggiunto che le forze russe hanno conquistato diverse fortificazioni delle forze ucraine in direzione di Avdiivka, sempre nella regione orientale del Donetsk.