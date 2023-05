Moldavia verso ritiro da Csi, 'via dal tavolo con l'aggressore'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il presidente del parlamento moldavo Igor Grosu ha annunciato l'avvio della procedura per il ritiro dall'Assemblea interparlamentare della Csi in vista del completo abbandono della partecipazione di Chisinau all'organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche. Lo riportano i media internazionali.

"In qualità di presidente del parlamento, annuncio di aver avviato la procedura per il ritiro della Moldavia dall'Assemblea interparlamentare della Csi", ha affermato Grosu aggiungendo di averne discusso .

con i cittadini, la fazione parlamentare Azione e Solidarietà (Pas) del partito al governo, nonché con il presidente Maia Sandu.

Grosu ha detto che intende comunicare la sua iniziativa al primo ministro Dorin Recean e preparare un disegno di legge per la prossima riunione dell'Ufficio permanente del Parlamento.

"Dopo che il fondatore della Csi, la Russia, ha attaccato barbaramente l'Ucraina, questa organizzazione non può più essere definita una comunità. Questo sarà il primo passo verso l'uscita del nostro Paese dalla Csi, da cui la Moldavia è geograficamente separata dopo l'uscita dell'Ucraina", ha affermato.

"Siamo pronti a separarci dalla fonte del male, della guerra e della povertà. Per 30 anni abbiamo dimostrato di lottare per la prosperità, la democrazia e un futuro migliore. La Csi è un'organizzazione creata dalla Russia sulle rovine dell'Urss per controllare le ex repubbliche sovietiche. Siamo di più, non possiamo rimanere allo stesso tavolo dei negoziati con il paese aggressore", ha sottolineato Grosu. (ANSA).