Sindaco Zaporizhzhia, città pronta a controffensiva

"Faremo tutto quello che è sotto la nostra responsabilità" per quanto riguarda la controffensiva. "Con le forze armate abbiamo realizzato costruzioni per evitare un attacco di terra" e "siamo pronti alla controffensiva". Lo dichiara il sindaco della città di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, in un'intervista all'ANSA. "E grazie ai partner occidentali ora l'Ucraina ha molte più armi ed è meglio equipaggiata e naturalmente ringraziamo tutta la società straniera per l'aiuto a respingere i russi".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato oggi su Telegram le vittime del disastro di Chernobyl avvenuto 37 anni fa. "Il 37mo anniversario dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare nella storia dell'umanità - si legge nel messaggio -. Ricordiamo tutti coloro che hanno lottato con le conseguenze dell'incidente, tutti coloro le cui vite sono state tolte da Chernobyl. E non permetteremo a nessuno di trascurare la memoria di questa catastrofe, delle sue vittime, degli eroi che hanno dato la vita per combatterla".