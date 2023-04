Kiev, 'non è vero che i russi controllano l'80% di Bakhmut'

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Un portavoce delle forze armate ucraine ha smentito le affermazioni del capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo il quale le sue forze ora controllano oltre l'80% della città di Bakhmut nell'Ucraina orientale. "Questa dichiarazione di Prigozhin non è vera", ha detto alla Cnn Serghei Cherevatyi, portavoce del Comando militare orientale dell'Ucraina. "Sono appena stato in contatto con il comandante di una delle brigate che stanno difendendo la città e posso affermare con sicurezza che le forze di difesa ucraine controllano una percentuale molto maggiore del territorio di Bakhmut", ha aggiunto, Secondo Cherevatyi "Prigozhin ha bisogno di mostrare almeno una vittoria nella città che hanno cercato di catturare per nove mesi consecutivi. Quindi fa dichiarazioni del genere". (ANSA).