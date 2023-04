Gb conferma, 'una mega-chiatta per alloggiare i migranti'

(ANSA) - LONDRA, 05 APR - Il governo conservatore britannico ha confermato di voler utilizzare una mega-chiatta con 500 cabine per alloggiare i migranti "illegali". La Bibby Stockholm, una sorta di alveare galleggiante già adoperato allo stesso scopo in Olanda, secondo il Times è ormeggiata a Genova e deve essere trasferita a Portland nel Dorset, Inghilterra meridionale, nonostante le autorità locali Tory si oppongano e abbiano preannunciato un possibile ricorso legale.

La decisione rientra nella stretta draconiana all'immigrazione lanciata dall'esecutivo di Rishi Sunak per scoraggiare gli sbarchi di piccole imbarcazioni sulle coste inglesi. Secondo il ministero dell'Interno, la decisione di utilizzare la mega-chiatta è un "passo significativo" in questa direzione. Inoltre, questa soluzione viene definita "molto più economica" rispetto a ospitare i migranti negli hotel. (ANSA).