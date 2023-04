Parigi vota sì o no ai monopattini elettrici a noleggio

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Il referendum sottoposto ai parigini nella giornata di oggi è solo consultivo, ma la sindaca Anne Hidalgo promette che per lei la volontà popolare sarà vincolante: "Siete favorevoli o contrari ai monopattini self-service a Parigi?".

Il manifesto è spuntato ovunque per le strade della capitale francese, esortando i cittadini ad andare a votare oggi su quello che è diventato un motivo di contesa tra molti parigini, cinque anni dopo l'introduzione del servizio di noleggio pubblico.

"Questa domenica, 2 aprile, deciderete il futuro degli scooter self-service a Parigi", ha dichiarato questa settimana su Twitter la sindaca socialista, per la quale "questo voto cittadino, che è una prima volta, è simile a un referendum anche se non ha la forma legale. Il referendum è solo consultivo, con l'ufficio del sindaco che ha l'ultima parola, ma Anne Hidalgo, che è personalmente favorevole al divieto: "L'opinione dei parigini sarà vincolante per me".

I critici, fra cui la sindaca, denunciano che gli scooter vengono abbandonati ovunque nello spazio pubblico, che sfrecciano davanti ai pedoni sui marciapiedi e che costituiscono un "pessimo bilancio ambientale", in quanto, pur essendo elettrici, vengono gettati dopo pochi mesi.

Dopo la morte di una donna italiana di 32 anni nel giugno 2021, investita da uno scooter elettrico con due persone a bordo, Parigi ha imposto agli operatori di limitare la velocità a 10 km/h in 700 aree densamente popolate. (ANSA).