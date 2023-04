Francia: premier Borne contro viceministra su Playboy

(ANSA) - PARIGI, 02 APR - La premier francese, Elisabeth Borne, ha telefonato alla viceministra Marlène Schiappa, per comunicarle che la sua intervista che sarà pubblicata l'8 aprile su Playboy "è completamente fuori luogo nell'attuale contesto".

Lo si è appreso dall'entourage della prima ministra.

Diversi responsabili della sinistra sono insorti contro la comunicazione del governo in piena crisi sociale per la riforma delle pensioni, dopo l'annunciata uscita di Playboy con la Schiappa in copertina e dopo un'ìntervista di Emmanuel Macron a Pif, un periodico a fumetti per ragazzini e adolescenti.

Critiche anche per un'intervista del ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, in prima linea nella riforma delle pensioni, che ha accordato al periodico Tetu un'intervista in cui rivela la sua omosessualità.

"Siamo in piena crisi sociale - ha detto a BFM TV la deputata ecologista Sandrine Rousseau - c'è un problema di ordine pubblico, ci sono persone fra la vita e la morte e ho l'impressione che si stia creando una cortina di fumo. Che rispetto c'è del popolo francese, delle persone che dovranno lavorare due anni di più, che manifestano, che perdono giornate di salario, che non riescono a mangiare a causa dell'inflazione". Il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha rincarato: "il corpo delle donne deve poter essere mostrato ovunque, non ho problemi su questo, ma ora c'è un problema sociale. In un paese in cui il presidnete si esprime su Pif e la sua ministra Schiappa su Playboy, il problema sarebbe l'opposizione...la Francia sta deragliando". (ANSA).