Kiev, tregua inammissibile, darebbe a Mosca diritto restare

"Qualsiasi cessate il fuoco significa il diritto della Russia di rimanere nei territori occupati. Questo è totalmente inammissibile... L'Ucraina ha il diritto di spostare truppe ed equipaggiamenti sul proprio territorio come ritiene necessario. Strani 'peacekeepers' sembrano ridicoli". Lo scrive su Twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, senza tuttavia citare il presidente bielorusso Alexander Lukashenko che stamani ha auspicato una "tregua" immediata in Ucraina, ricevendo come risposta dal Cremlino che "per la Russia non cambia nulla e l'operazione militare speciale continua". Tutte le infrastrutture per ospitare le armi tattiche nucleari russe sono pronte in Bielorussia, e Minsk è pronta ad usare anche queste armi per "assicurare la propria sovranità", ha poi detto il presidente Lukashenko, citato dalla Tass.