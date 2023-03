I parigini decidono se vietare i monopattini a noleggio

Favorevole o contrario ai monopattini in libero servizio?: cittadine e cittadini di Parigi sono chiamati ad esprimersi sul possibile divieto dei monopattini elettrici a noleggio, nel quadro di un referendum indetto per domenica prossima dalla sindaca, Anne Hidalgo. Sugli 1,3 milioni di elettori della capitale francese, il tasso di partecipazione resta l'incognita di questo scrutinio, che al momento non sembra suscitare grande entusiasmo.

"Poco importa il numero di votanti", dice la Hidalgo, intervistata dalla France Presse a due giorni dalla consultazione popolare. "Gli strumenti della democrazia partecipativa migliorano utilizzandoli", ha aggiunto la sindaca nonché candidata socialista sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2022. Intervistata dal quotidiano le Parisien il 15 febbraio, Hidalgo si era detta piuttosto favorevole a un divieto "ma rispetterò il voto dei parigini".

Nella capitale di Francia gemellata con Roma gli incidenti legati all'uso del monopattino elettrico sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni. Tra le vittime, il 14 giugno 2021, anche Miriam, una 31enne toscana che lavorava come cameriera in un ristorante italiano, travolta ed uccisa da due ragazze in monopattino che non si fermarono per soccorrerla. Da parte sua, il governo francese si mostrato contrario ad un divieto volendo piuttosto favorire una migliore regolamentazione. Nei giorni scorsi, il ministro dei Trasporti Clément Beaune, ha presentato un piano nazionale che ambisce ad una "pacificazione dello spazio pubblico", con regole più rigide. "Se ben organizzati, ben regolati, i monopattini elettrici possono essere una chance", ha detto Beaune, promotore di un decreto che porterà da 12 a 14 anni l'età minima per poterli guidare.