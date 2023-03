Mosca, 'attività reporter Wsj non era giornalismo'

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - Quello di cui si occupava a Ekaterinburg il giornalista americano del Wall Street Journal che è stato fermato "non ha nulla a che fare con il giornalismo". Lo afferma sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Purtroppo - aggiunge la portavoce - non è la prima volta che lo status di 'corrispondente straniero', il visto giornalistico e l'accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività che non sono giornalismo. Questo non è il primo noto occidentale ad essere 'pizzicato'. (ANSA).